Andy Rivera se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a la contundente respuesta que dio cuando le cuestionaron qué clase de vino le gustaba tomar, pues el artista siempre suele aparecer con una copa en su mano.

“¿Qué vino será este? No tengo ni idea familia”, mencionó entre risas y sin tapujó aseguró: “cuando ustedes lean por ahí que Andy si es montañero, que es guiso, todas esas cosas que me dicen, no está muy lejos de la realidad, yo vengo del campo, de allá soy, me falta mucho por aprender y conocer”.

Lee también: Se tachó el tatuaje: adiós reconciliación de Mateo Carvajal y Melina Ramírez

Su respuesta fue aplaudida por varios de sus seguidores, quienes no dudaron en resaltar su humildad.



Además, aprovecharon la interacción del intérprete de ‘La Oficial’, para cuestionarle cuál otra carrera habría elegido si no fuera cantante.

“Mi sueño hubiera sido estudiar medicina, me hubiera encantando ser neurocirujano o en su defecto psicología o todo lo que tenga que ver con el celebro me parece que es un órgano súper poderoso”, aseguró.

Lee también: El piropo de Carolina Cruz a Paola Jara

Otra respuesta que llamó la atención fue que reveló que aún sigue soltero. Asimismo, expresó que no se arrepiente de nada, pues ha aprendido de sus errores y aciertos.