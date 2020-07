Andy Rivera pide que ya le dejen de preguntar por Lina Tejeiro

Andy Rivera se convirtió en tendencia en las redes sociales al hablar de su exnovia Lina Tejeiro. El cantante de reguetón aseguró que la llanera era muy valiente por publicar su reciente extracción de biopolímero y que le deseaba una pronta recuperación.

“Yo pienso que es una mujer muy valiente, espero que esa valentía de contarle esto al mundo no sea en vano y chicas, por favor, sean muy conscientes de estos procedimientos, dónde se los hacen”, expresó.

Sin embargo, también se mostró un poco molesto porque sus seguidores aún le hacen muchos interrogantes acerca de su relación con Lina y no lo dejan trabajar tranquilo en las redes sociales.

“Tomé fuerza para pedirles este favor de todo corazón. Cada que yo abro esta casillita de las preguntas y hago esta actividad, siempre es lo mismo. Y de 'cora' si pueden hacerme este favor que les quiero pedir voy a estar eternamente agradecido, se los juro”, añadió.

Seguido de esto, les pidió un descanso en el tema de su expareja pues ya se agotó de la insistencia al respecto.

“No sé si ustedes algunas veces han sentido la necesidad de lidiar con cosas ustedes mismos, situaciones que uno no quiere que todo el mundo esté opinando. Cosas que no le cuentas a nadie porque quieres trabajarlas tú y se me ha hecho muy difícil, esto me roba mucho la tranquilidad, siento que paso la puerta de la casa, quiero entrar a trabajar en mi teléfono y mis redes y se me hace difícil. Yo quisiera, por favor familia, si me pueden dar ese ‘break’ de tener mi espacio y mi intimidad”, manifestó.

Rápidamente, los internautas se pronunciaron ante su petición y exhortación a superar realmente el tema de Lina.

“En pocas palabras no me la nombren más”, “Se nota que nunca la quiso. Pobrecita ella detrás de este man”, “Es obvio Andy no quiere nada con Lina porque él ya tiene otra así de sencillo y ya muchos en Medellín lo saben”, “La única forma de mantenerse vigente es su drama sentimental con Lina”, “Se le nota que ya no la quiere... tanto show contándole, recordándola en redes y vea le fastidia... que lindo”, “Ese hombre es tan respetuoso. Por favor no más Lina”, fueron algunos de los mensajes que recibió.