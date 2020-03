Andy Rivera reveló que volvió con una expareja ¿suena Lina Tejeiro?

Andrés Felipe Rivera Galeano, mejor conocido por su nombre artístico como Andy Rivera, es un cantante de música urbana que se ha destacado en la industria colombiana por éxitos como ‘Préstamela a mí’, ‘Qué le pasa a mi ex’, ‘Espina de rosa’, entre otras.

Recientemente, el artista les confesó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que se había alejado de las redes sociales porque su estado de salud no estaba muy bien, ya que le descubrieron nuevamente una hernia discal.

Lee también: ¡Más pruebas! Lina Tejeiro confesó que no está soltera

Así que para compensar el tiempo que se mostró distante con sus seguidores, decidió interactuar con ellos a través de la función ‘Hazme una pregunta’, pero lo que no sospechaba es que los internautas aprovecharon el espacio para cuestionarle indirectamente por su ex Lina Tejeiro.

Cabe recordar que el cantante y la actriz han estado en la mira de sus seguidores debido a que inicios de este año se rumoró que la pareja se habría dado una nueva oportunidad, después de dos años de separados.

Lee También: Nicolás Arrieta responde indirecta de Luisa Fernanda W

Una de las controversiales preguntas que le hicieron a Andy fue “¿Cuándo amas a alguien debes dejar todo tu orgullo por esa persona sin importa qué?”.

“El orgullo hay que dejarlo de lado por la persona que amas. Lo que no puedes dejar a un lado es la dignidad, porque cuando pierdes la dignidad te dejaste de amar a ti mismo y si uno no se ama así mismo menos puede amar a otros”, le respondió el cantante.

Además, confesó que sí se volvería a enamorar de su ex y utilizó una canción para decir que en muchas en muchas ocasiones de la vida es 'rico repetirlo'. No obstante, finalizó las preguntas respondiendo que sí ha vuelto alguna vez con su ex.

Con esta última confesión, sus seguidores rumoraron que ya no les queda duda de que la pareja si se dio una nueva oportunidad, pues recientemente Lina Tejeiro confesó que no estaba soltera.