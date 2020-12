Sin camisa y marcando el abdomen: así fue como Andy Rivera compartió con sus fanáticos el cambio que ha tenido durante este año para llegar a diciembre con una figura muy atlética.

Lea además: Taylor Swift ya está regrabando sus canciones y así suena

Por medio de sus historias en Instagram y en la dinámica ‘Hazme una pregunta’, el cantante reguetonero le propuso a sus seguidores responder en fotografías lo que ellos quisieran. Una seguidora le pidió que compartiera una foto de cuando ‘no era fit’, por lo que Andy hizo una comparación con un retrato correspondiente al mes de marzo (cuando apenas empezaba la pandemia), con una fotografía de la actualidad.

“Esto fue en marzo de este año, me cuesta mucho ver esta foto. Inmediatamente recuerdo la cantidad de medicina que tenía en el cuerpo, más el cansancio mental, más el dolor físico que tenía por esos días. Estaba subido 10 kilos”, compartió el intérprete de 'Alguien me gusta', dejando ver que el inicio de este 2020 no fue nada fácil para él.

Con la publicación también dejó intrigados a sus seguidores, pues no dio detalles del porqué en marzo se encontraba pasando un difícil momento.

Le puede interesar: Warner Bros. estrenará simultáneamente todas sus cintas de 2021 en cines y HBO Max

El artista provocó inmediatamente reacciones entre sus seguidoras, que se vieron sorprendidas por el aspecto de Rivera y por cómo se le marcan las venas en sus pectorales.

Andy también se pronunció al respecto y bromeó con que parece un ‘alumbrado público’.

A Andy Rivera se le marcan las venas en el abdomen y él dice que parecen alumbrado público pic.twitter.com/6H2Eof1i1I — Pille pues (@PuesPille) November 5, 2020

A su corta edad, el joven a logrado alcanzar gran éxito musical y se prevé que antes de finalizar el 2020 lance un nuevo sencillo.