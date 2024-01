Año Nuevo: Daniela Ospina y las fotos más tiernas junto a sus hijos

Hay que recordar que, Daniela Ospina compartió un video exclusivo que refleja su alegría al cargar y dar la bienvenida a su recién nacido. La familia estuvo presente en este momento tan especial.

Posteriormente, la hermana de David Ospina compartió un conmovedor instante donde sostiene a su pequeño en medio de una vista impresionante. La audiencia quedó completamente encantada, y algunas celebridades que son madres también expresaron sus comentarios al respecto.

"Olor a bebé es lo más ricoo😍", "Ay no, él me tiene derretida, gracias noviembre y gracias por compartírmelo", "Me muero de amor. Te quiero mi Dani", "Quiero conocer pronto a ese muñeco divino", "Qué es esta hermosura de video", "Dani, qué felicidad me da por ti", "te mando un abrazote y muchas bendiciones", "A esta familia solo deseo lo mejor, Felicidades", dijeron algunos.