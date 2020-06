Anonymous: el audio que revelaría que Michael Jackson habría sido asesinado

Estados Unidos se encuentra atravesando una de las crisis más fuertes de la historia, no solo por lo que ha ocurrido con el coronavirus, sino por el último movimiento de Anonymous, famoso grupo ciberactivista mundial.

Recientemente, esta organización filtró información importante sobre una red de pedofilia en la que están involucrados celebridades y personajes famosos como Jeffrey Epstein, Mick Jagger, la realeza británica, entre otros.

Además de estos datos, el grupo difundió un supuesto audio del fallecido cantante Michael Jackson, donde sostenía una reveladora conversación sobre este polémico tema. De acuerdo con información que se dio a conocer, esta grabación se habría realizado días antes de que el artista muriera.

Según fuentes extraoficiales, este presunto audio correspondería al 24 de junio de 2009, donde ‘El Rey del Pop’ aseguraba que había personas que se querían deshacer de él y cubrir la escena culpándolo de que fue una sobredosis de droga.

En las palabras que daba la exestrella de la música, se hablaba de “una entidad más allá del Gobierno”, la cual tenía la fuerza para atentar contra su vida. Todos estos detalles fueron vinculados directamente con esta red de pedofilia, que se conecta con diferentes nombres importantes de todo el mundo.

“No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando esto. Puede ser un grupo de personas, ellos se quieren librar de mí, no me quieren por aquí nunca más”, se escucha que dice la supuesta voz del cantante sobre quienes estarían detrás de su muerte.

“No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga”, agrega el personaje ante la pregunta de un hombre de apellido Dieter, donde le pedía que diera más información al respecto.

Es importante destacar que entre otras celebridades que se nombraron y revelaron detalles están el DJ Avicii, quien fue encontrado sin vida, y la Princesa Lady Di, que falleció en un accidente de tránsito en Francia.