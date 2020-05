Ant-Man 3: Michael Douglas anticipa que habrá muchas noticias

A través de un 'Preguntas y respuestas' en sus redes sociales, el actor estadounidense Michael Douglas se refirió a la tercera entrega de 'Ant-Man', saga en la que interpreta a 'Henry Pym'.

"¿Ant-Man 3? No puedo hablar sobre ella. Porque los tipos de Marvel me dispararán con una cerbatana. Pero creo que deben agarrarse porque puede que salga alguna noticia muy pronto. Pero no puedo hablar de ella", reseña el portal español Sensacine.

La primera película de la saga se estrenó en 2015: 'Ant-Man: el hombre hormiga', dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd como el héroe y Evangeline Lilly como 'Hope Van Dyne'.

Posteriormente, llegó a las carteleras 'Ant-Man y la Avispa' en 2018. Ambas producciones fueron un éxito en la taquilla.

Los dos personajes también aparecieron en 'Avengers: Endgame' (2019), dirigida por los Hermanos Russo, quienes actualmente disfrutan del éxito de la más reciente película en la que ejercieron como productores: Misión de rescate (Extraction), con Chris Hemsworth como protagonista.