Anthony Hopkins pasa su aislamiento tocando piano a su gato

Además de ser uno de los mejores actores de Hollywood, Anthony Hopkins también resalta por otros talentos: la pintura y la música. Pasiones artísticas a las que se ha dedicado durante la cuarentena y de las que ha dado muestra a través de sus redes sociales.

En uno de sus últimos videos, por ejemplo, el actor de 82 años de edad aparece tocando el piano en compañía de su gato Niblo, que se ha llevado todos los piropos de sus seguidores.

"Niblo se asegura de que me mantenga saludable y exige que también lo entretenga... gatos", escribió.

Posteriormente, publicó otro video desde su taller de pintura y hablando sobre lo que ha hecho en sus diez días de aislamiento voluntario.

"Hola a todos. Gracias por sus generosos cumplidos y buenos deseos. Como ven, estoy en cuarentena, tengo 82 años y he encontrado muchas cosas que hacer...Por ejemplo, toqué el piano para Niblo, pero está ocupado en este momento, ¡está escribiendo sus memorias! También he estado pintando, estas son mis últimas pinturas, solo por diversión. Me temo que Niblo realmente no aprueba mi trabajo, creo que probablemente sea un mejor pintor que yo", bromeó en el clip.

A sus 82 años de edad, Anthony Hopkins continúa siendo uno de los pesos pesados de la industria del cine. Tiene una amplia trayectoria que incluye famosos y aclamados títulos como 'El silencio de los inocentes', 'Lo que queda del día', 'La máscara del Zorro', 'El rito', 'El hombre elefante' y 'Hitchcock, el maestro del suspenso', entre otras.

En 1992 ganó el Oscar a 'Mejor actor' por su personaje de 'Hannibal Lecter' en 'El silencio de los inocentes' y acumula otras dos candidaturas en esta categoría por su trabajo en 'Lo que queda del día' (1993) y 'Nixon' (1995). También compitió como 'Mejor actor de reparto' en los Oscar 2020 por su trabajo en 'Los dos papas'.