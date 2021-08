En la canción Anuel AA hace una cantidad de preguntas a su ex. "Tengo 23 preguntas que hacerte, solo avísame si tienes tiempo para responderme (…) ¿Tantas peleas que quieres borrarme? Dime si no quieres escucharme. Dime si no se siente como la primera vez de terminar, comencemos de nuevo", son algunos de los apartes de la canción.

Karol G y Anuel AA decidieron poner punto final a sus dos años de relación al comenzar este 2021, rompiendo su compromiso de matrimonio que habían sellado previo a la pandemia y sin dar mayores detalles.

Se especuló que habría sido por una aparente infidelidad pero ninguno de los dos lo ha confirmado hasta ahora. De hecho han sugerido que podría haberse dado porque sus carreras iban por caminos diferentes.

Lo cierto es que ambos recientemente han mostrado sus sentimientos en público. Durante Baja Beach Fest de 2021 en México, Anuel AA se le declaró a la colombiana mientras interpretó ‘Bubalu’: “Todo el mundo gritando, a ver si Karol escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche hasta la luna!”.

Días después fue Karol G quien se subió al mismo escenario y en este rompió en llanto al interpretar ‘Ocean’, tema que compuso para su entonces pareja Anuel y que no pudo cantar completo porque la nostalgia la embargó.