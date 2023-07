Anuel AA en el ojo del huracán: Yailín lo acusa de golpearla mientras estaba embarazada

Por medio de redes sociales, se produjo un escándalo en el que se vio salpicado el reconocido cantante Anuel AA, quien fue acusado de maltratar a Yailin.

Todo empezó después de que Anuel publicara fotos de Cattleya, su hija, en redes sociales sin el consentimiento de la mamá, por lo que la cantante mostró su descontento.

Fue así que la pareja actual de Yailin, Tekashi 6ix9ine, también terminara involucrado en la discusión, pues le reclamó al cantante puertorriqueño por hacer este acto. Esto conllevó a que ambos terminaran enviándose insultos por medio de sus redes sociales y 'sacándose a la luz' algunas polémicas pasadas.

Por su parte, Anuel dijo que Tekashi 6ix9ine era un abusador po run problema que había tenido hace un tiempo con un menor de edad.

Sin embargo, uno de los casos que más dio de que hablar fue cuando 6ix9ine le reclamó a Anuel por someter a Yailin a malos tratos y hasta llegar a golpearla cuando estaba en estado de embarazo.

La expareja de Anuel se unió a la discusión para defender a 6ix9ine y compartió una historia en la que lo criticó fuertemente y expuso todo el hecho, indicando que en tuvo varios problemas con el cantante de Puerto Rico durante esta etapa.

"Yo sí me río, si eres un narcisista dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca pensé iba a bajar así de bajo pana. Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí que necesitaba dinero pa’ la niña, pa’ la leche, para tu hija, tu y tu gente me ignoraban (sic.)”, dice parte de las historias compartidas por Yailin.