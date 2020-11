En las últimas semanas el reguetonero puertorriqueño, Anuel AA, ha dado de qué hablar por los extraños mensajes que ha publicado en sus redes sociales y que han sido intepretados por sus fanáticos y medios de comunicación como un deseo de retirarse de la música. A finales de octubre, por ejemplo, cambió su foto de perfil en Instagram por un mensaje que decía: "Nos vemos en los Grammy, después no sé, no quiero cantar más".

Y los Latin Grammy llegaron. Poco antes de su show musical en el evento celebrado el pasado jueves 19 de noviembre, el reguetonero publicó en sus redes sociales un sencillo que se titularía 'Me contagié', revelador tema en el que habla de la tristeza, la relación con su hijo y el retiro de la música.

"Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la Federal... Algunos días necesito sexo y en otros amor. Hoy me siento mejor, pero mañana voy a estar peor. A veces me siento muerto, pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammy yo me retiro", dice un fragmento de la canción.

Además, en sus historias en Instagram puso un fragmento del tema y escribió: "Ya me cansé de esta mierda".

Por el momento, Emmanuel Gazmey Santiago, su nombre de pila, no ha ahondado más a detalle sobre si 'Me contagié' es solo una canción o si realmente es la confirmación del anuncio de un retiro temprano de la música.

Es de recordar que, el reguetonero puertorriqueño es uno de los más populares del momento. Incluso, obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy 2020 que incluyeron la de 'Mejor Nuevo Artista', sin embargo, el ganador de la categoría fue el cantante caleño Mike Bahía.

Este año también promociona su más reciente álbum de estudio llamado 'Emmanuel', que salió al mercado en mayo pasado y del que se desprenden temas como: 'No Llores Mujer', 'Narcos', ' Fútbol y Rumba' en colaboración con Enrique Iglesias y 'Hasta Que Dios Diga' junto a Bad Bunny.

Y, desde el año 2018 está en una relación con la reguetonera colombiana, Karol G.