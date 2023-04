Anuel AA ha sido tendencias en las últimas horas, luego de mencionar a 'La Bichota', su expareja, en medio de un concierto en Orlando, Estados Unidos.

Se escucha muy clarito cuando dice "como Karol G en mi cama. Como Becky G sin pijama, ella no sabe amar y no se quiere enamorar". Por lo cual, varios de los presentes quedaron impactados con aquellas palabras.

Lea también: [Video] Yailin presume su figura a solo un mes de dar a luz: sacó más de un suspiro

Hay que indicar que, mientras estuvo con Yailin, él no cantaba dicha parte o se quedaba en silencio cuando mencionaba a Karol G. Y ahora, que está solterito y a la orden, tienen la libertad de decir lo que quiera.

Es re resaltar que la canción que Anuel cantó en el concierto se llama 'Amanece' y cuando era la parte de mencionar a la paisa gritó con toda la emoción su nombre. En este instante todo el público alzó la voz por lo que había sucedido.

De interés: [Video] El curioso ‘ritual’ de Anuel antes del concierto que ha dado de que hablar en todo el mundo

El hecho se ha viralizado y algunos dicen que así es la canción, que es normal que pase.

“Los hombres ya no lloran, los hombres facturan”, "Ese fue el concierto que dijo que sería apto para niños", "Solo yo quiero que vuelvan", "Antes en esa parte se quedaba callado", "Puro show este hombre", "Él no la puede superar Dios mío, "La verdad hoy me doy cuenta que el amor verdadero si existe", "Buscando atención bendito", entre otros.