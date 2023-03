Anuel AA tendría respuesta para TQG de Karol G y Shakira: Maluma y J Balvin se unirían

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha sorprendido a sus seguidores y a miles de internautas tras publicar una fotografía junto a Maluma, J Balbin y Jhay Coertés.

La imagen refleja que los artistas están en un estudio de grabación, aclarando las dudas que le quedaban a algunos sobre una posible colaboración musical entre el ex de Karol G y los artistas colombianos.

Al parecer la colaboración entre estos exponentes del género urbano sería la contestación de Anuel a las indirectas de las canciones de su expareja colombiana.

"Siempre flow Maluma, Siempre real G !", escribió Anuel junto a su publicación.

Este gesto también significaría que los artistas dejan atrás las diferencias para unir sus talentos. Cabe recordar que en su momento Anuel inició una serie de indirectazos hacia el colombiano y al final no quedó muy establecido por qué.

"Yo quiero que esos artistas me digan a mí cuálTodo es el flow y si me llevan en la mala, por qué. Igual, yo los aprecio, cada quien tiene lo que se merece. A mí lo que no me gusta es que hablen mie$&@ de mí y que pongan mi nombre en sus bocas, cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos", expresó en su momento Maluma.

Los reguetoneros han firmado las paces y reflejo de estos sería el nuevo tema que ya están cocinando.

Todo parece indicar que luego del éxito global de TQG, Anuel quiere hacer lo propio y tratar de responder a Karol G con los pesos pesados del género urbano.

Su publicación cuenta ya con miles de reacciones y cientos de usuarios han dejado si comentario ante la posible colaboración.

"Me encanta ver a Anuel AA con Maluma", "J Balvin y Maluma juntos, ya es hora de un hit mundial", "se tenían que unir porque solos no pudieron😂" , se lee en la publicación.