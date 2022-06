Ella aseguró que la pequeña estaba muy emocionada al ver con sus propios ojos a la hermana mayor de Anna representada por la actriz, incluso hubo un momento donde la hija del director quería que Elsa “hiciera magia”.

"Al final me preguntó si podía hacer magia, le dije que si me lo pedía, lo haría. Vi en sus ojos que decía ‘No, no, la magia no, mejor no’. Ella pensó que iba a congelar el lugar”, mencionó entre risas.

A sus 26 años, Anya Taylor-Joy ha recibido premios y nominaciones luego de su participación en películas como The Witch, Emma o Gambito de dama.