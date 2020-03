Aracely Arámbula arremetió contra Luis Miguel por no 'responder' por sus hijos

La actriz mexicana Aracely Arámbula, desde que en 2009 dio por terminada su relación con el cantante Luis Miguel, de la cual nacieron dos niños, ha preferido mantener en privado la difícil situación que ha afrontado con el llamado 'Sol de México' por la manutención de sus pequeños.

Lo poco que ha trascendido han sido las demandas que ha hecho la cantante para que Luis Miguel responda debidamente el pago que le corresponde, sin embargo ante medios mexicanos ha declarado en varias oportunidades que no lo hace por el dinero porque realmente con su trabajo ha podido sacarlos adelante.

Ahora decidió romper su silencio tras una declaración de Lucía Miranda, quien era esposa del exmanager de Luis Miguel, quien aseguró que el artista sí cumple con la cuota alimentaria.

"No, no la escuché (Lucía Miranda) y ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera”, señaló Arámbula en diálogo con el programa Ventaneando.