Arctic Monkeys ya confirmó fecha de concierto en Colombia

La banda británica de rock Arctic Monkeys regresará a Colombia el próximo 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá, uno de los nuevos grandes escenarios de Sudamérica, en un headline show y con nueva música a bordo.

La agrupación formada en Sheffield (Reino Unido), está compuesta por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders, y con Nick O'Malley en el bajo.

Hace 20 años, Turner y sus amigos Matt Helders y Andy Nicholson, le dieron vida a los Monos Árticos. Cuatro años después lanzaron el apoteósico album "Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not", un disco que definió la década y que coronó a la banda en lo que fue su debut.

Cinco álbumes después, los "Monkeys" siguen imponiendo tendencias, explorando sonidos y llenando escenarios en todo el mundo con himnos contemporáneos como “Do I Wanna Know”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “R U Mine”, “When The Sun Goes Down”, “505” y muchos éxitos más.

El 17 de noviembre será la tercera y definitiva oportunidad para ver a los Arctic Monkeys en todo su esplendor. En 2014 fue su estreno en Bogotá en un concierto inolvidable en el Coliseo El Campín, en 2019 cerraron con ímpetu y fervor el Festival Estéreo Picnic.

Ahora será en el Coliseo Live, que abrirá sus puertas para el primer concierto de Páramo Presenta en este nuevo escenario.

Experiencias Aval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 14 de junio desde las 9:00 a.m. hasta el 16 de junio a las 8:59 a.m. Para el público general, la venta se habilitará desde el 16 de junio a través de TaquillaLive.com.