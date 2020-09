Ariadna Gutiérrez confesó que no tiene una buena relación con Paulina Vega

Ariadna Gutiérrez encendió las redes sociales al confirmar lo rumores de su enemistad con la Miss Universo Paulina Vega, que se generaron hace algunos años cuando Vega dejó de seguir a su colega en Instagram.

En una reciente entrevista que le hicieron, Gutiérrez sacó de la duda a los internautas sobre lo que había sucedido en realidad y de cuál era su actual relación con Vega.

Ariadna inició aclarando que ella no tiene problema con nadie, que, es más, suele llevársela muy bien con las personas.

“Siempre he sabido que ella me tiene roña. No sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí. Incluso, antes de que yo estuviera en Miss Universo y fuera señorita Sucre, ella era súper bien conmigo”, expresó.

Además, contó que antes de que Paulina se fuera al Miss Universo ella le enseñó a maquillarse, ya que no era su fuerte.

“De un momento a otro, no sé, cambió conmigo y no entiendo qué pasó. Un día me di cuenta porque me llegaron un montón de notificaciones como ‘Paulina ya no te sigue en Instagram’, y yo 'ok'”, expresó Ariadna en el podcast 'Porque Ajá' de Dany Di Giacomo y Mariela Irala.

Seguido de esto, las presentadoras le preguntaron que si en Miss Universo Paulina le había dicho algo luego del incidente que pasó en el certamen, cuando fue coronada por error. A lo que Gutiérrez dijo que no, pero que luego de lo ocurrido le escribió para hacer un negocio juntas, pero que de la nada no volvió a saber de ella.

“Yo siempre he hablado bien de ella, siempre he dicho la verdad, yo sabía que ella iba a ganar, siempre la apoyé públicamente. Entonces, no sé, ella se lleva mal conmigo, pero no sé, sus razones tendrá (…) Yo nunca la dejé de seguir, todavía la sigo, o sea, es una bobada. Es Instagram, no estamos en el colegio, no tenemos 12 años. Si tienes un problema conmigo, llámame, tienes mi número, me puedes escribir un WhatsApp y arreglamos, pero esas cosas como por detrás y así como raras, no es mi personalidad”, puntualizó.