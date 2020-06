Ariana Grande pronto será mamá, según una famosa vidente

La famosa vidente cubana, Mhoni Vidente, aseguró en un video publicado en su canal de YouTube y titulado como 'Las breves del espectáculo', que la cantante Ariana Grande pronto se convertirá en madre.

"Entra una año cabalístico para ella... Definitivamente va a ser un año maravilloso en su vida amorosa, artística y para ser madre. Visualizo que a los 27 años de edad nos dará la noticia que pronto va a ser mamá".

Lea también: Violación a menor embera podía ser “falso positivo”, advierte María Fernanda Cabal

Ariana Grande es una de las artistas pop del momento. Ha lanzado hasta el momento cinco trabajos discográficos: 'Yours Truly' (2013), 'My Everything' (2014), 'Dangerous Woman' (2016), Sweetener (2018) y 'Thank U, Next' (2019).

Ha sido galardonada en los Grammy, Billboard Awards, American Music Awards, Brit Awards, entre otros.

Lea también: Nacho habla del embarazo de Melany Millé y responde a quienes le dicen mal padre

También ha protagonizado diferentes titulares en la prensa rosa por sus relaciones sentimentales. Especialmente con el rapero Mac Miller - quien falleció en 2018 - y su compromiso y posterior ruptura con el comediante Pete Davidson.