Arnold Schwarzenegger ya es abuelo, su hija Katherine dio a luz

El actor estadounidense, Chris Pratt - conocido de producciones como 'Guardianes de la galaxia' - anunció el nacimiento de su hija - Lyla Maria- junto a su esposa, la escritora Katherine Schwarzenegger, hija del actor Arnold Schwarzenegger, quien ahora se ha convertido en abuelo por primera vez.

"Estamos más que emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. No podríamos estar más felices. Tanto la mamá como el bebé están muy bien. Somos muy bendecidos", escribió Pratt en su cuenta de Instagram.

Es de recordar, que este es el primer bebé de Schwarzenegger y el segundo para Chris Pratt, quien ya es padre de Jack de siete años de edad, fruto de relación con su primera esposa, la también actriz Anna Faris.

Chris Pratt es conocido por su participación en producciones como 'Guerra de novias' (2009), 'Eternamente comprometidos' (2012), 'Guardianes de la Galaxia' 1 y 2, 'Jurassic World' y 'Avengers: Endgame'.

Mientras que, Katherine Schwarzenegger ha publicado los libros 'Rock What You've Got: Secrets to' (2010), 'Maverick and Me' (2017) y 'The Gift of Forgiveness: Inspiring' (2020).

La pareja se casó en junio de 2019, después de un año de relación.