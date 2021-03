Arzobispo de Canterbury negó boda anticipada de Harry y Meghan

El arzobispo de Canterbury negó haber casado tres días antes de la ceremonia oficial al príncipe Harry y a la estadounidense Meghan, al contrario de lo que aseguraron en una entrevista en televisión.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano La Repubblica, el arzobispo Justin Welby, aseguró que tuvo "una serie de reuniones pastorales y privadas con el duque y la duquesa antes de la boda", pero recalcó que "la boda legal fue el sábado" 19 de mayo de 2018.

"Firmé ese día el certificado de matrimonio, es un documento legal y habría cometido un delito grave si no lo hubiera celebrado ese día", aseguró.

"La boda legal fue el sábado y no voy a revelar lo que pasó en otras reuniones", agregó.

Harry, el nieto de la reina Isabel II e hijo menor de su heredero, el príncipe Carlos, se casó con la actriz estadounidense en una boda espectacular el 19 de mayo de 2018.

Sin embargo, en una entrevista con Oprah Winfrey para la televisión estadounidense, emitida a principios de este mes, Meghan Markle contó que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo Justin Welby tres días antes del evento público.

"Tres días antes de nuestra boda, nos casamos", contó la pareja. "Nadie lo sabe. Llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Ese será el espectáculo para el mundo, pero nosotros queremos un momento solo para nosotros dos'", aseguró.

Por su parte el vocero oficial de los duques, dijo a través de su cuenta en Twitter que: "realmente no hay mucho que comentar. En caso de que las palabras de la entrevista en sí no fueran lo suficientemente claras, su equipo explicó al día siguiente de su emisión que los votos del jardín no eran una ceremonia legal".