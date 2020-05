Ashley Tisdale recuerda con cómico video a su personaje en High School Musical

La actriz y cantante Ashley Tisdale recordó a su personaje de 'Sharpay Evans' en 'High School Musical' al publicar un video 'cantando ' el tema ' I Want It All' mientras bailaba en la piscina de su casa, lo que a su vez, parecía un fragmento sacado del video de 'Fabulous'.

