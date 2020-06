Ashton Kutcher y su emotivo apoyo al movimiento 'Black Lives Matter'

El mundo se consternó, días atrás, luego de que se conociera acerca de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano, a manos de un policía en Estados Unidos. Este hecho indignó a millones de personas, quienes decidieron alzar su voz y manifestar en contra del racismo que sigue presente en la sociedad.

Tras el movimiento ‘Black Lives Matter’, cientos de artistas, deportistas, productores, celebridades y habitantes del planeta, mostraron su apoyo rotundo a esta iniciativa que busca acabar por completo con la discriminación y la desigualdad social.

Uno de los famosos que expresó su sentir y su pensamiento frente a estos hechos fue Ashton Kutcher, que expresó su rabia contra los hombres que acabaron con la vida de Floyd y las injusticias que hay por parte de las autoridades. El actor también dio a conocer su postura al respecto y la opinión que tenía de algunos comportamientos sociales.

De acuerdo con lo que indicó Kutcher en un video, recibió muchos mensajes de usuarios que hacían referencia a que el verdadero mensaje era “All Lives Matter/ Todas las vidas importan”, luchando contra la idea que hay en las protestas de solo respaldar las vidas de las personas afrodescendientes. Para él, todas las vidas tienen que importar por igual actualmente, pero había que entender las desproporciones que sufre la población negra.

No obstante, Ashton aseguró que no está conforme con la idea de silenciar estos movimientos, y que por el contrario sería mejor que se educara a los demás sobre igualdad. Según puntualizó, todo comienza cuando se aprende de la forma correcta y se informa sobre este tipo de temas mundiales.

El famoso actor contó a través de este clip una experiencia que vivió con sus hijos y que lo hizo comprender lo relevante que era educar a la sociedad sobre estos movimientos y el impacto que tenían.

“El pasado sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al ‘Black Lives Matter’. Algo a lo que muchas personas respondieron que no, que ‘All Lives Matter’. Y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace debe ser silenciada, sino solo educada”, afirmó el artista.

“Por supuesto que todas las vidas son importantes, pero digamos que he tenido una experiencia reveladora esta noche mientras acostaba a mis hijos, que voy a tomar prestada para explicar por qué es necesario el ‘Black Lives Matter’”, agregó.

La celebridad contó que siempre les lee a sus hijos un cuento antes de dormir y por lo general comienza por su hija. Esto no fue del completo agrado de su hijo, por lo que él preguntó por qué siempre su hermana iba de primero. Mila, su esposa, afirmó que “las chicas siempre iban primero que los chicos”.

Ante esto, el menor respondió opinando diferente al respecto. Por lo que el actor decidió explicarle que para los hombres las mujeres siempre deben ir primero, a pesar de que otras personas digan lo contrario.

“Lo que tienen que entender toda esa gente que responde ‘All Lives Matter’ al ‘Black Lives Matter’ es que ahí fuera hay muchas personas que creen que la vida de la población negra no importa. Quizás cuando dicen que todas las vidas son importantes lo hacen con toda la buena intención, pero recuerden siempre esto: para mucha gente la vida de los afroamericanos no importa nada”, aseguró.