Así le quedó el abdomen a la hermana de James Rodríguez ¿Le nota el cambió?

Juana Valentina, la hermana del futbolista James Rodríguez, no ha parado de estar en la mira de los internautas desde que se conoció que se realizó una lipomarcación, el pasado 9 de septiembre en Medellín (Antioquia).

La creadora de contenido se ha mostrado muy interactiva con sus seguidores y les ha contado un poco de su proceso de recuperación en estos 15 días.

“Vamos muy bien gracias a Dios. El doctor hizo un trabajo increíble. Los masajes duelen un poquito no se los voy a negar, pero de resto todo super bien”, expresó en sus historias en Instagram.

El cirujano, por su parte, compartió en su cuenta personal una imagen en la que compara la evolución de Juana en su postoperatorio.



Varios de los internautas resaltaron que lucía mucho mejor antes y que el cambio no es tan notorio. Sin embargo, cabe resaltar que debido al corto tiempo que ha pasado aún sigue inflamada.

“Me gustaba más como estaba antes”, “Me parece que se veía mejor como estaba antes. Pero igual es como ella se sienta y lo que a ella le guste”, “Esta igual. No necesitaba eso”, “La verdad (y sin envidia) la veo igual... no veo el cambio”, “Ganas de botar la plata, con ejercicio, tres meses y listo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.