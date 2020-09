‘Karate Kid’ es una película estadounidense estrenada en 1984 y dirigida por John G. Avildsen, recordado por ganar un Oscar a mejor dirección por ‘Rocky’ en 1976. Esta franquicia, que contó con tres secuelas, se enfocó en la historia de un joven que tuvo que aprender karate para defenderse de un grupo de jóvenes violentos que lo molestaba y agredía.

Este proyecto marcó la vida de miles de espectadores y fanáticos de la trama, que sin duda mantienen actualmente el recuerdo de las icónicas escenas de combate y entrenamiento. De igual manera, muchos fans recuerdan al actor que le dio vida al protagonista Daniel LaRusso, conocido como Daniel San.

Se trata de Ralph Macchio, que actualmente tiene 58 años, y construyó una sólida carrera en la industria del cine y la televisión con diversos papeles. Sin embargo, su trabajo en esta historia lo catapultó a la fama e hizo que su rostro quedara marcado en los amantes de este género cinematográfico.

Una vez arrancó su trayectoria en la televisión, Macchio participó en series como ‘La ley y el orden’, ‘Ugly Betty’, ‘Ocho son suficientes’ y ‘Psych’. En cuanto su paso por la pantalla grande, Ralph integró el elenco de películas como: ‘Distant Thunder’, ‘Too Much Sun’, ‘Mi primo Vinny’, ‘Naked in New York’, ‘A Good Night to Die’, ‘Hitchcock’, entre otras.

Tras 36 años del estreno de este proyecto, el actor de ascendencia italiana y griega sorprendió a su público al regresar a las pantallas para conformar el equipo protagónico de la nueva idea de Netflix ‘Cobra Kai’.

En esta producción Macchio regresa a darle vida a su papel Daniel San y a compartir pantalla con William Zabka, que le dio vida a Johnny Lawrence, el villano de la entrega de 1984. Con tres temporadas, esta serie busca cautivar al público con la famosa disputa que enfrentaron los personajes en la cinta original y la batalla que llevarán a cabo para superar sus demonios del pasado.