La cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello, se convierte en la nueva 'Cenicienta'. La intérprete de 'Havana' protagonizará un live-action dirigido por Kay Cannon y, recientemente la cineasta compartió una fotografía desde el set de grabación.

"Disfrutando el tiempo que me queda filmando con Cinders, Camila Cabello y su NO malvada madrastra, Idina Menzel, (no hay villanos en esta película)", escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, aunque Cannon no ha revelado más detalles sobre la película, medios internacionales han filtrado algunas imágenes de la cantante personificada como la famosa princesa.

First images of Camila Cabello in Kay Cannon’s live-action Cinderella which also stars James Corden, Idina Menzel, Pierce Brosnan, John Mulaney & Billy Porter as a gender neutral Fairy Godmother. The film will take on a “feminist twist” & will be released on February 5, 2021. pic.twitter.com/afHiSUMMtv