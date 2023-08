Así se ven hoy en día los de O-Zone, famosos por "Nu ma, nu ma iei"

Aunque nunca llegó a los Billboard Hot 100, la lista de las canciones más vendidos en Estados Unidos, 'Dragostea Din Tei', del álbum 'DiscO-Zone (2004)', no paraba de sonar en la radio y los programas musicales de resto del mundo, también en Colombia, donde se escuchaba en bares, discotecas, emisoras...

'Dragostea Din Tei', que traduce 'Amor del tilo', tuvo parodias que la cantaban como "Fiesta, fiesta, pluma, pluma, pluma gay", por lo que muchas personas pensaron que su temática era gay y algunas incluso la usaron para hacer comentarios homofóbicos, aunque en realidad nada tenía que ver: "Vrei să pleci dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei, nu mă, nu mă, nu mă iei" quiere decir, en español, "Quieres irte, pero no, no me llevarás. No, no me llevarás, no, no, no me llevarás".