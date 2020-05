Así suena 'Rain On Me', lo nuevo de Lady Gaga y Ariana Grande

Lady Gaga y Ariana Grande tenían a varios de sus fieles fanáticos a la espera de una de las colaboraciones más famosas del momento. Aunque la intérprete de ‘Bad Romance’ ya había compartido información sobre su nuevo álbum ‘Chromatica’, este tema ilusionaba a más de uno.

A pesar de que durante la última semana Lady Gaga había dado pistas y pequeños vistazos de su lanzamiento, en la noche del pasado 21 de mayo, la artista compartió en las plataformas digitales el audio oficial de ‘Rain On Me’, un trabajo cargado de sonidos y melodías del pop.

Lea además: Sayco ordena que los artistas paguen por el uso de música en redes sociales

Cada una de las estrellas musicales publicó en sus redes sociales un mensaje relacionado con la colaboración que hicieron y la experiencia que esto significó en su trayectoria artística.

“Gracias por recordarme que soy fuerte. Estoy muy emocionada. Te quiero y aprecio mucho Ariana Grande. Sin ustedes no sé cómo sería”, escribió la cantante en un trino, donde aprovechó para agradecer a sus fans.

One time I felt like I was crying so much it would never stop. Instead of fighting it, I thought bring it on, I can do hard things. @arianagrande I love you for your strength and friendship. Let’s show them what we’ve got. 👯‍♀️ https://t.co/eX18JePJqg