Atrevidas fotos de mujer que pillaron en balcón en pleno acto: Sacó pecho por sus atributos

En los últimos años se han conocido varios casos de personas teniendo relaciones en lugares públicos, por lo cual son multados con 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $533.000.



Recientemente se conoció el caso de una mujer que la descubrieron teniendo relaciones con su pareja en un balcón en Cartagena.



Según indicó la chica, cuyo nombre es Emily Barros, tanto ella como su novio estaban bajo los efectos del alcohol. Y si no fuera poco, les pagó 3.000 dólares a los policías a los dos agentes que llegaron.

Según relató en un video, su pareja y la mujer de 22 años llevaban varios días de fiesta y tenían una fantasía sexual de tener relaciones al frente de las personas.



Finalmente, la mujer dijo que los actos protagonizados fueron producto del amor, "el amor no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país, hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de donde sacar provecho”.