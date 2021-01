[Audio] "Aquí no vale plata ni poder": duro mensaje de Jorge Oñate antes de entrar a UCI

"Hermano, cuídese con su familia, con los que los que estén alrededor. No esté saliendo mucho, manito. No esté saliendo mucho, Cacha. De la mano con Dios, de la mano con Dios. No deje llegar muchas visitas a su casa, manito. Te aprecio mucho, Cacha. Ya pronto que pase esto nos vemos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo después de que pase esto. Aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida, Cacha. Aquí no vale plata ni poder, ni alto, ni bajitos, ni negros, ni blancos. Esta es la verdad de la vida. El único que va a arreglar esto es Dios", concluyó.

El 'Ruiseñor del Cesar' está a la espera de ser trasladado a Barranquilla. Mientras tanto, los médicos se han mostrado optimistas por una pronta mejoría.

Por su parte, músicos como Poncho Zuleta y Silvestre Dangond le han enviado mensajes de apoyo: "Vamos a salir airosos y con buena salud para seguir cantándole al mundo nuestra música vallenata como dignamente lo hemos hecho por más de 50 años", le escribió Zuleta, que se recupera de una fractura.