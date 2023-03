Aura Cristina Geithner confesó que le encantan los jovencitos: ellos me buscan a mí

Asimismo, la cuestionó sobre "¿Cuál fue la última vez?", a lo que, en medio de risas, la también presentadora respondió "Ayer".

"Yo tengo por ahí mis amorcitos que tenemos como las cosas claritas y salimos y compartimos, pero, soy consciente de que no son compañeros de viaje, no están dispuestos. Son un poco más jóvenes que yo", dijo.

Durante su intervención fue preguntada sobre cuál era la edad de sus "amorcitos", pregunta que le genero risa a la actriz y respondió "como de 30. Pero yo que hago si son los que me buscan. Y me encantan además".

Hasta la misma Natalia Paris reaccionó ante esta confesión diciendo que: "Me encantan las mujeres fronteras".