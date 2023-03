Aura Cristina Geithner confiesa la crisis económica que pasó: tocó fondo y se quedó sin un peso

La actriz colombiana, Aura Cristina Geithner, se ha convertido en el sex symbol de los colombianos tras compartir contenido erótico y sensual en sus redes sociales. Además, por producir contenido para adultos en OnlyFans.

Geithner ha tenido gran éxito en esta plataforma, y si bien no ha dicho cuánto gana al mes, sí dejó entrever que es una suma importante pues le deja financiar su carrera musical.

"Ha sido una plataforma maravillosa, nada más te voy a decir esto, para que sepas, gracias a esa plataforma, yo a nivel personal he podido financiar mi carrera musical, de ese nivel. O sea, te lo dejo a tu imaginación", resaltó la actriz.

Recientemente, la bogotana fue una de las invitadas al programa de la española Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, y allí contó que no siempre pasó buenos momentos a nivel económico y personal, a tal punto que dijo haber tocado fondo e incluso a tener cero pesos.

"Esta mujer que ven ahora ha sido construida desde los malos momentos que he tenido que pasar a lo largo de mi carrera”, al revelar que 2017, 2018 y principios del 2019 fueron los más difíciles de su vida a nivel económico, espiritual y emocional.

La actriz dijo que esa crisis llegó por muchas malas decisiones que tomó: "Las malas decisiones que uno toma, las malas relaciones, la ingenuidad te hacen cometer errores. De esas cenizas fui construyendo esta mujer de hoy, llena de paz y tranquilidad".

Finalmente, cuando le indagaron si le tocó pedir plata prestada y confesó que lo hizo, pero que muchos le dieron la espalda, situación que también la afectó mucho.

"Yo me sostuve de la gente que pensé eran mis amigos, y me di cuenta de que no lo eran tanto, a veces no contamos con nadie", concluyó. A continuación puede escuchar la entrevista completa.