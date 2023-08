Aura Cristina Geithner es criticada por publicación en redes sociales: ¿Qué pasó?

A pesar de que mucho de su contenido enamora a miles de personas, también hay quienes la critican por sus videos y fotografías, pues algunos afirman que es un poco "subido de tono", pese a esto Aura Cristina Geithner sigue subiendo frecuentemente contenido y responde de manera jocosa a quienes la critican.

Hace poco la actriz subió un video, el cual ha sido duramente criticado por varios internautas, pues muchos afirman que no es contenido para publicar en redes sociales y más siendo una figura pública.

En este video Aura Cristina luce un diminuto vestido de baño, sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención de los usuarios, lo que la ha puesto en el ojo del huracán es lo que dice por medio de lip syncs.

En la publicación que subió hace dos meses se escucha la frase: “¿Cómo así que me quieres dar duro? Pero si yo no sé pelear”. El video de pocos segundos no duró en llenarse de millones de comentarios y criticas a la actriz.

"Triste en lo que terminó esta mujer", "Que triste con mujeres como está. Lamentable", estos fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.