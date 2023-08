Aura Cristina Geithner y la foto sin ropa que por milagro no ha sido censurada

El post es tan ardiente que hasta el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez no se aguantó y le dejó un mensaje con una carita de enamorado.

“DIOS...QUE HEMBROTA POR FAVOR...PELIGRO DE CAUSAR INFARTO..!!”, “Con todo respeto no sé cómo contenerme para no comentar la primera foto” “Mujer muy hermosa y muy profesional es de admirar”, “MI AMOR PLATÓNICO será que me puede saludar????”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

De igual forma, no faltaron los internautas que le pidieron que se cubriera un poco más, ya que en una red social como Instagram donde hay niños y jóvenes este tipo de contenido puede ser pesado.

Lo cierto que es que Aura Cristina es considerada una de las mujeres más bellas del país y con su carácter fuerte ha logrado consolidad un gran reconocimiento en los colombianos.