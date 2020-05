Axl Rose protagonizó fuerte pelea en redes con el secretario del Tesoro de EE.UU.

Visiblemente molesto por la gestión de la pandemia en manos del gobierno de Donald Trump, el vocalista del grupo de rock Guns N'Roses, Axl Rose, lanzó un ataque furioso contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, que respondió el golpe.

Rose, vocalista de la famosa banda de rock que décadas atrás sorprendió con álbumes como "Appetite for Destruction", se contactó con Mnuchin a través de Twitter.

"¡Es oficial! Lo que sea que cualquiera haya pensado previamente de él, Steve Mnuchin es oficialmente un imbécil", escribió el músico el miércoles pasado.

