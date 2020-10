Bad Bunny, el 'Mejor artista latino' en los Premios Billboard

El reguetonero puertirriqueño, Bad Bunny, ganó como 'Mejor artista latino' en los 'Billboard Music Awards 2020'. El intérprete de 'Callaíta' competía en la misma categoría con sus compatriotas Anuel AA y Ozuna, además del colombiano J Balvin y el cantante de bachata Romeo Santos.

Y, como cereza del pastel, Bad Bunny presentó entonó su éxito 'Yo perreo sola' en compañía de Ivy Queen.

"Estoy muy orgulloso. Gracias a los Billboard, a todos los fans alrededor del mundo... Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente las latinas y las de Puerto Rico, sin ustedes no existiera nada... Basta de la violencia machista en contra de la mujer... Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Gracias a la reina Ivy Queen", expresó Bad Bunny.

👏👏👏 Round of applause for @sanbenito , Top Latin Artist winner! #BBMAs pic.twitter.com/de71P4ULIu

Bad Bunny es actualmente uno de los representantes del género urbano más exitosos y populares. Ha lanzado hasta el momento dos álbumes de estudio: 'X 100pre' (2018) y 'YHLQMDLG' (2020).

También grabó junto a su colega y amigo J Balvin un álbum en conjunto llamado 'Oasis', el cual se lanzó en el año 2019 e incluye temas como: 'Cuidado por ahí', ''Qué pretendes' y 'La canción', entre otras. El trabajo discográfico ha sido muy alabado por la crítica y los fanáticos de ambos reguetoneros.

Además, es uno de los artistas con más nominaciones a los Latin Grammy 2020. El boricua compite en nueve categorías. La ceremonia de los premios se realizará el 19 de noviembre.

Puerto Rico in the house tonight! 👁 see you, @sanbenito #BBMAs pic.twitter.com/yAN3el2Lhz