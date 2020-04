Bad Bunny anunci贸 a trav茅s de una carta publicada en Twitter que tomar谩 "acci贸n" contra un miembro de su equipo de trabajo acusado por una mujer de presunta agresi贸n sexual.

Bajo el t铆tulo "Sinceramente, yo", el artista puertorrique帽o expres贸 su apoyo en el escrito a toda mujer que "proteste o acuse a un hombre de acosar o atacarla sexualmente".

El desahogo de Bad Bunny proviene despu茅s de que el fin de semana varias mujeres publicaran en sus redes sociales una serie de capturas de pantalla con contenido de 铆ndole sexual de hombres adultos que les escrib铆an cuando ellas eran menores de edad.

Entre ese grupo de hombres se incluye supuestamente a un miembro del equipo de trabajo de Bad Bunny, de quien alegan que agredi贸 sexualmente a una joven.

"Lo primero que digo es, que sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas si as铆 lo sienten. Admiro su valent铆a y fortaleza porque entiendo que no es f谩cil, y cr茅anme que si digo que las entiendo es porque las entiendo", dijo el trapero en su texto.

"Me choc贸 demasiado ver mi nombre por ah铆 aunque s茅 que fue con la intenci贸n de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomar茅 acci贸n", afirm贸 el artista.

Ante ello, asegur贸 que en su "vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se har谩 lo que se tiene que hacer", al tiempo en que dijo que a otros "hace mucho" los alej贸 de su c铆rculo "por otras razones".

"Aun as铆 duele saber todo esto. No es f谩cil enterarte por tw (Twitter) que gente que han sido cercanas a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que yo trato de luchar o por lo menos aportar un granito, a pesar del estereotipo del genero musical que interpreto (sic)", admiti贸.

"Las decisiones y acciones de cada persona son individuales y yo por mi parte vivo tranquilo porque s茅 qui茅n soy y me causa mucha verg眉enza e incomodidad ver mi nombre rondando por estos temas. No es justo, mi mano est谩 muy pero muy lejos de todo esto", enfatiz贸.

No obstante, dijo que dichas acusaciones "son delicadas, y hay que ser responsables a la hora de hacer una acusaci贸n", pero que aun as铆 "隆hay que hacerlas!, 隆claro que si!, pero con firmeza, pero con mucha pero mucha responsabilidad de nunca involucrar a terceros que no tienen ni la remota existencia en dicho suceso".

"Un abrazo fuerte a quien lo quiera recibir, y mucha fortaleza a cada una de las v铆ctimas que a diario sufren de estas y muchas atrocidades mas. 隆Aqu铆 me tienen siempre!", puntualiz贸.