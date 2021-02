Bad Bunny y Rosalía la 'rompen' con su presentación en 'Saturday Night Live'

El cantante puertorriqueño y la española Rosalía revolucionaron el popular programa de televisión estadounidense "Saturday Night Live" (SNL) este sábado por la noche interpretando "La noche de anoche", el romántico dueto en español del que recientemente lanzaron un videoclip.

En su primera aparición como invitado especial en el espectáculo de "prime-time", Bad Bunny decidió acompañarse de la española recreando el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista con unas escaleras blancas de fondo, y aunque no utilizaron efectos pirotécnicos sí mostraron su buena química.

the tension between Bad Bunny and Rosalía 👀 pic.twitter.com/B1VIFacQhA