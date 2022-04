Banda británica Arctic Monkeys anuncia que visitará Colombia

La banda británica Arctic Monkeys vuelve a Colombia después de tres años de su última presentación en el Festival Estéreo Picnic. Esta vez pisarán suelo colombiano gracias a su gira mundial con la que celebran sus 20 años de carrera.

Los Arctic Monkeys se han convertido en una de las bandas más importantes de los últimos tiempos, incluso fueron catalogados como la banda que cambió el mercado musical en este siglo.

Puede ver: "No quise sumarme a la música urbana, sino seguir con mi estilo": Myriam Hernández estrena 'Sinergia'

Por medio de sus redes sociales, la agrupación anunció el calendario de su gira por América Latina; aunque Colombia no se encuentra oficialmente en el post, los Artic Monkeys mencionan nuestro país en su publicación, indicando que habrá una fecha futura, la cual que anunciarán pronto por el mismo medio.

Además, la banda contará con un invitado especial para algunas de sus presentaciones, se trata de la banda de post punk estadounidense INTERPOL.

Le puede interesar: Johnny Depp vs Amber Heard: Puntos claves para entender el caso

La agrupación integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley; con su álbum debut Whatever People Say I Am, That’s What I Am Not, se convirtió rápidamente en el disco de una banda británica más vendido de la historia, con más de 300 mil copias adquiridas en la primera semana luego de lanzamiento. Así mismo se llevó al premio a Mejor álbum en los Brit Awardas del 2007.

A partir de la fecha los Arctic Monkeys no han hecho más sino cosechar éxitos en su carrera y con cada estreno musical a lo largo de estos 20 años que llevan como banda.