Margot Robbie y su escena favorita de Barbie

En medio de la conversación, Sofía Castro decidió dar en el clavo y preguntarles a los tres actores cuál fue la escena que más les gustó de la cinta, pero la respuesta de Margot fue la que llamó la atención de los seguidores de la influencer colombiana.

En su respuesta, la actriz decidió hablar del momento en el que Barbie tiene su acercamiento a la vejez, pues de en el ‘mundo real’ todo cambia.

De interés: Chris Carpentier, más colombiano que nunca: revela tips para hacer un buen guiso

Además, en esta escena estuvo acompañada de Ann Roth, la famosa diseñadora de vestuario, quien fue homenajeada por su carrera profesional.

“Tengo esta escena realmente hermosa que me encanta donde Barbie está en el mundo real y ella mira a una señora mayor sentada en el banco del autobús. La anciana que está sentada en el banco es una diseñadora de vestuario de la vida real que Gretta conoce muy bien. Es un momento realmente hermoso como Barbie ve la edad por primera vez. Ella ve las arrugas por primera vez, porque no hay envejecimiento en la tierra de Barbie, no hay muerte, no hay nada. Ella lo ve y simplemente dice: oh, eres tan hermosa, y es un momento tan agradable, lo amo”, recordó Robbie.