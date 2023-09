Barragán, de Masterchef Celebrity, hizo fuerte comentario sobre una compañera: "me tiene fastidiado"

MasterChef Celebrity se ha convertido en el reality favorito de millones de colombianos. Cada capítulo este lleno de emoción y preparaciones exquisitas que muestran el talento de los participantes.

Hace pocas semanas se completó el Top 10 en MasterChef Celebrity lo que ha hecho la competencia más difícil y reñida, pues todos los competidores quieres llevarse el premio mayor.

Leo también: MasterChef Celebrity último capitulo HOY: Zulma Rey fue eliminada

El día 10 de septiembre, la actriz Zulma Rey, abandonó la competencia dejando un vacío en los corazones de todos los participantes, quienes siempre resaltaron su nobleza y transparencia.

Con la salida de Zulma Rey quedan los siguientes participantes en MasterChef Celebrity:

Diego Sáenz.

Natalia Sanint.

Juan Pablo Barragán.

Adrián Parada.

Iván Córdoba, ‘Negrito’.

Carolina Acevedo.

Martha Isabel Bolaños.

Daniela Tapia.

‘Nela’ González.

Uno de los participantes que más ha generado asombro dentro de la competencia es el actor Juan Pablo Barragán, ya que ha logrado convertirse en uno de los mejores cocineros y ser uno de los primeros en estar en el Top 10.

El actor, que ha sido reconocido por sus papeles en A mano limpia, La ley del corazón, Te la dedico y la Vendedora de Rosas, se ha caracterizado por su sinceridad y transparencia al momento de hablar de sus compañeros, razón por la cual hace poco hizo una afirmación que muy pocos se esperaban.

En medio de una intervención, Juan Pablo Barragán, habló de lo que pensaba de algunos de sus compañeros, de lo que significa trabajar con ellos y además mostró su emoción por ser parte de los mejores cocineros.

“Qué bonito llorar de alegría. Tengo una emoción a flor de piel, me siento orgulloso de haber logrado las tres cucharas. Qué buena dupla con alguien que no había trabajado nunca, por cosas del destino, que alguien dijo, ‘no, venga que yo me voy a hacer allá y yo me hice con él”, dijo el actor.