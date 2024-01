¿Barranquillera Geraldine Fernández participó en película 'El Niño y la garza'?

La joven barranquillera Geraldine Fernández alcanzó la fama en muy corto tiempo y no precisamente por las razones que hubiera esperado: ella es la barranquillera que gestó un engaño que ha invadido los medios de comunicación y las redes sociales luego de que dijera que era la ilustradora de la más reciente y galardonada película de Studio Gibhli, 'El Niño y la Garza' y todo terminara siendo una completa farsa.

Sigue creciendo la polémica a propósito del caso de la joven diseñadora de la Universidad Autónoma del Caribe Geraldine Fernández, quien aseguró haber participado en la película 'El Niño y la garza', producción que ganó un Globo de Oro y que incluso podría alcanzar un premio Oscar en la gala a realizarse en marzo próximo.

En un videoclip que publicó en las redes sociales, la joven barranquillera aseguró que trabajó mano a mano con el genio creativo y fundador de Studio Gibhli, Hayao Miyazaki, en los más de 50.000 fotogramas que dijo haber hecho para la película.

La supuesta gran hazaña provocó que varios medios de comunicación como El Heraldo, Semana, El Tiempo e Infobae, quisieran exaltar su trabajo. En cada una de las entrevistas, Geraldine Fernández confirmó su participación en la exitosa cinta.

Incluso, el empresario barranquillero Christian Daes, CEO de la empresa Tecnoglass, en donde Geraldine integraba el equipo de comunicaciones, exaltó a su empleada y dijo que "ojalá se pudiera tener un cultivo de talento exportable con gente que vuele alto", refiriéndose a la joven.

Sin embargo, todo se vino abajo cuando varios ilustradores internacionales aseguraron que se trataba de un fraude y que la barranquillera no aparecía en los créditos de la película. Aseguraron que su nombre figuraba en sitios especializados de IMDB o Anime Staff Database.

Posteriormente, Geraldine Fernández cerró sus cuentas en redes sociales tras las constantes críticas que ha recibido y se conoció extraoficialmente que habría sido apartada de su trabajo.

En ese sentido, el empresario Cristian Daes indicó en su red social X que "a mí me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear".

De igual manera, El Heraldo también publicó unas disculpas a sus lectores por "dejarse llevar de la buena fe de Geraldine".

Entre los múltiples comentarios que han invadido las redes sociales donde Geraldine Fernández es tendencia, hay quienes aseguran que es necesario una intervención en salud mental en este caso.