Batman Forever: Revelan que existe una versión "más oscura"

En los años 90' el cineasta Joel Schumacher - fallecido en junio de 2020 - se adentró en el mundo de DC Cómics dirigiendo las películas 'Batman Forever' (1995) y 'Batman y Robin' (1997). Y, en las últimas semanas el guionista Marc Bernardin sorprendió al asegurar a que tenía conocimiento sobre la existencia de una versión extendida y muy oscura de 'Batman Forever', protagonizada por Val Kilmer como 'El Hombre Murciélago'.

"Sé de muy buena fuente que existe un corte de 170 minutos de 'Batman Forever' de Joel Schumacher. Warner Bros. no estaba seguro de si había hambre por ver lo que me describieron como una versión "mucho más oscura y seria"", expresó en Twitter.

I have it on VERY good authority that a 170-minute cut of Joel Schumacher's Batman Forever exists. Warner Bros. is unsure if there's any hunger for what was described to me as a "much darker, more serious" version. So, should WB #ReleaseThe20000Cut?