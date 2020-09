The Batman reinició el el rodaje de la producción

Ahora, Pattinson es quien se pone la capa y, durante una entrevista con Variety en septiembre de 2019, manifestó que 'Batman' es el único personaje de los cómics que realmente ha logrado fascinarlo. "Creo que me gusta porque no tiene superpoderes".

Por otro lado, el actor de 34 años de edad alcanzó la fama mundial tras protagonizar la franquicia de vampiros, 'Crepúsculo'. Posteriormente, ha trabajado en aclamados largometrajes como: 'Good Time' (2017), 'High Life' (2018), 'El faro' (2019), 'El rey' (2019) y 'Tenet' (2020).

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor