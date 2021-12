Nuevo tráiler de 'The Batman' muestra detalles de la relación con Catwoman

THE BATMAN - The Bat and The Cat es una de las películas más ambiciosa que Warner ha desarrollado y es que anunciar una cinta con un nuevo actor en el papel del vigilante de Gótica puede ser una estrategia polémica. Sobre todo después de que dos actores han brillado en sus cintas como Batman, como fue el caso de Christian Bale y Ben Affleck.

Ahora, Robert Pattinson quiere tener una interpretación mucho más oscura y agresiva del personaje. A pesar de que su contratación desató varios comentarios dentro de los fanáticos, en los avances de la cinta ha dejado ver una interesante propuesta.

Hace pocas horas, Warner volvió a sorprender con un nuevo tráiler en el que aparecen varias escenas de lo que llegará a las salas de cine el próximo 2022.

La película sin lugar a dudas se ve más violenta que sus predecesoras y la presencia de 'El acertijo' como villano principal ha sembrado grandes expectativas dentro de los amantes del universo de DC.