Maluma puso a dudar a muchos luego de subir un par de fotografías, en donde dice que está "practicando" para ser papá. Además, esto lo dijo con el emoji de una mujer embarazada. Por lo cual, muchos dicen que el paisa está esperando un hijo y es la posible manera de confirmarlo.

Los seguidores quedaron en 'shock' con aquellas palabras, ya que, no saben si esto sea real o simplemente está mostrando cómo se vería si tuviera hijos. En la imagen que subió, se ve a dos niños, cuya identidad se desconoce, pero muchos dijeron que le quedaba lo del papá.

"¡Qué ternura! Foto perfecta", "Te ves bien de papá", "Como que practicando", "No más maluma que yo no me puedo quedar embarazado", "Lo mas lindo que pueden ver mis ojos", "Uy esas sobrinas tan hermosas", "Quieres practicar con el mío", "Te quedan muy lindos pero no tengáis prisa", entre otros.