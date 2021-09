¡Bebé a bordo! Kylie Jenner espera a su segundo hijo

Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, dejó sin palabras a sus fieles seguidores de redes sociales luego de que fuera protagonista de diversas noticias, en las cuales se afirmaba que se convertiría en madre de nuevo y estaría esperando su segundo hijo. A pesar de que no se habló del tema de manera oficial, se especuló por declaraciones que dieron familiares de la celebridad.

Sin embargo, tras semanas de misterio por esta información, la joven empresaria decidió romper silencio y contar la noticia de que sí está embarazada por segunda vez y se prepara para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

La estrella del programa Keeping Up with the Kardashian utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar esta etapa feliz de su vida a través de un emotivo video, donde se muestran momentos claves de este proceso que vive actualmente. La creadora de contenido eligió algunas situaciones con su madre, pareja e hija, enamorando a sus fans.

De acuerdo con la publicación, Kylie muestra cómo le dio la noticia a Travis Scott, su pareja sentimental; el proceso para contarle a su madre que sería abuela de nuevo y las visitas al médico para monitorear el embarazo.

Stormi Webster, su primogénita, se roba las miradas con la ternura y gracia con la que asumió la noticia, ya que en algunos fragmentos de este post se le ve dándole besos en el vientre, hablando del pequeño que viene y jugando con su madre.

“¿Estás lista para ir al médico de mamá?”, se escucha decir a Jenner, mientras la niña está con ella en la ecografía.

La reconciliación del rapero y de la empresaria causó furor entre los usuarios de redes sociales, quienes se enteraron de este regreso amoroso por información que se filtraba en medios internacionales.