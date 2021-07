Bebé a bordo: Laura Tobón está embarazada

Laura Tobón ha sorprendido a todos sus seguidores en la mañana de este jueves con una noticia que llega para alegrar a toda su familia. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora, mientras sostiene la tierna ecografía de su bebé, ha anunciado que se convertirá en mamá por primera vez.

"Con todo mi amor les comparto esta sorpresa. Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos", escribió en la publicación en la que aparece junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez.

Además de no ocultar su emoción, Tobón también compartió con sus seguidores que no tenía planeado concebir a su primer hijo pronto y que dudaba que fuera fácil debido a su síndrome de ovario poliquístico pero que sin embargo, "los milagros pasan" y dejó en claro que planea convertirse en la mejor mamá para el bebé que viene en camino.

"Después de pensar que este día no iba a llegar fácil la vida nos dio un giro con este momento tan especial (...) No crean que no estoy nerviosa, estoy muerta del susto pero con MUCHA FELICIDAD", agregó.