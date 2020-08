La relación entre Belinda y Christian Nodal ha acaparado los medios de farándula y paradójicamente terminó desatando una controversia frente a la edad real de la cantante, nacida en España pero que se considera mexicana porque vivió desde pequeña allí.

Cuando se difundió la noticia del noviazgo, se dijo que la también actriz sería 10 años mayor que el cantante mexicano, quien tiene actualmente 21 años, esto debido a que hasta esta semana se creía que la actriz había nacido en agosto de 1989, fecha que aparecía en la biografía de Wikipedia de Belinda y que fue actualizada hace unos días.

Si así fuera la cantante este año cumpliría 31 años, sin embargo, en una entrevista que concedió a la revista TvNotas, Belinda aseguró que es mayor que Nodal seis años, y desmintió la fecha que aparecía en los buscadores de internet.

“Nací el 15 de agosto de 1992 (…) Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años”, afirmó al señalar que ni a ella ni a Nodal les importa la diferencia de edad y de hecho, aseguró que “Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad (…) además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

Al ser cuestionada sobre por qué en todo lado aparecía que ella había nacido en el año 1989, apuntó que no sabe de donde surgió esa información errónea “pero la verdad es algo que no me importa y tampoco a él. Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros”.

Sus declaraciones generaron muchas reacciones en redes sociales, donde usuarios de la edad de la actriz que crecieron con novelas como ‘Amigos X siempre’, le pidieron que no mienta, que ella tiene 30 porque de hecho, recordaron que el año pasado sus fans le desearon cumpleaños y usaron hashtags referente a que había llegado a los 30.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

Ahora resulta que segun internet belinda tiene 27 años! Y el nodal 21 años jajajaja no mames @belindapop tu ya eras treitona de nuestra edad. pic.twitter.com/lqPFdA0QDo — Patto Zapata  (@pattozapata) August 11, 2020

Feliz cumpleaños Belinda ya tienes 30 años @belindapop 😻😍😍😍😍 pic.twitter.com/W7PlprD0Bx — May Zuñiga♡ (@MayraZuiga12) August 15, 2019

No obstante, el medio El Universal de México publicó unos documentos que aparentemente demostrarían que la edad de la cantante sí es de 31 años porque así aparece en la "Constancia de clave única de registro de población para extranjeros", donde su año de nacimiento es de 1989.

Según ha trascendido, aparentemente a Belinda, quien comenzó a aparecer en los medios desde pequeña, le habrían aumentado su edad tres años en ese momento por imagen para hacerla pasar por una niña más grande, es decir no de 7 años cuando inició sino de 10.

Sobre ello Belinda no se pronunció.