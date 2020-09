Belinda recibió amenazas tras anunciar planes de boda con Christian Nodal

Christian Nodal y Belinda han sido protagonistas de diferentes noticias internacionales debido a la relación sentimental que llevan desde hace algunos meses. La pareja ha sido criticada por diversas razones, entre ellas las demostraciones de amor que se han hecho.

Uno de los momentos más comentados de la pareja mexicana fue cuando ambos se realizaron algunos tatuajes en su cuerpo, relacionados con el otro. El cantante se plasmó los ojos de su novia en el pecho y se escribió ‘Beli’ cerca de la oreja. Por su parte, la joven se diseñó un corazón con las iniciales de su pareja en el tobillo e hizo énfasis en que se trataba del amor de su vida.

Sin embargo, esta historia de amor se volvió a enfrentar a un nuevo capítulo lamentable, pues, tras el anuncio de Nodal de querer contraer matrimonio con Belinda, la artista recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales.

De acuerdo con información que fue publicada en las plataformas digitales, una cuenta llamada ‘666te_voy_a_matar_belinda’ estaba enviando y compartiendo mensajes subidos de tono que involucran a la intérprete de ‘Bella Traición’ y el noviazgo que sostiene actualmente con Christian.

Lo curioso de estas amenazas es que relacionan directamente al cantante Lupillo Rivera y al amor del que tanto se ha comentado en el pasado. Estos mensajes afirman que Belinda “no será de nadie más”.

“Belinda no voy a permitir que te cases con Nodal. Ni tu mamá lo va a permitir, te voy a matar amor mío porque si no eres para mí, no serás para nadie. Guadalupe Rivera Saavedra nunca pierde”, se puede leer en los diferentes comentarios.

A pesar de que no se ha podido comprobar la identidad del responsable de estos mensajes, muchos señalan al hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Hasta el momento ni Belinda ni Christian Nodal se han pronunciado sobre este acoso en redes sociales y las líneas que relacionan a Lupillo con las amenazas.