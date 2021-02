Belinda y el sentido mensaje que publicó por la muerte de su abuela

Posteriormente, la cantante agradeció los mensajes de apoyo recibidos. "No sé cómo vamos a superar esta pérdida. Yo jamás me había sentido así. La extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé", concluyó.

Es de mencionar que, Moreno falleció a los 88 años de edad en Madrid, España.

Por otro lado, Belinda comenzó el 2021 con otra pérdida. A principios de enero reveló que estaba destrozada tras la muerte de su perro Gizmo.

La artista compartió con el animal durante 13 años y, aunque hizo todo lo posible porque su mascota "estuviera bien hasta el último segundo", no pudo darle el último adiós.

"Nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste. Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo bebé", expresó en sus historias de Instagram.

Belinda ha estado en el medio artístico desde su infancia protagonizando telenovelas como 'Amigos x siempre' y 'Cómplices al rescate'.

Sin embargo, se ha enfocado principalmente en la música lanzando éxitos como 'Ángel', 'Bella traición', 'Luz sin gravedad', 'Ni Freud ni tu mamá', entre muchos otros. Su último álbum lanzado hasta el momento es 'Catarsis' (2013).